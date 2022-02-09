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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Selde can pazarı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Selde can pazarı
EDİRNE'NiN Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte eriyen karlar bölgedeki dereleri de taşma noktasına getirdi. Sarı alarm verilen Ergene Nehri'nin kollarından Yenicegörece'de debi yükselişini devam ettirerek, 177 metreküpe erişti. Ergene'deki, yükseliş sebebiyle Uzunköprü'nün Çöpköy Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu dere kenarında bulunan tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Önceki gece saat 03.00 sıralarında dere kenarındaki evlerinde uyudukları esnada derenin taşmasından habersiz olan bir aile köpeklerin havlaması ve köy halkının uyandırmasıyla kurtarıldı. Son anda evden çıkarılan aile hayatta kaldıklarına şükrederken, ahırda bulunan hayvanlarını kurtaramadıkları ve telef oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

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Selde can pazarı
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