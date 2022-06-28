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Giriş Tarihi: 28.6.2022 20:22 Son Güncelleme: 28.6.2022 22:59

Selde mahsur kalan hayvanları Raftingciler kurtardı

ABBAS ÇAKAR
Selde mahsur kalan hayvanları Raftingciler kurtardı

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde 2 günden bu yana etkili olan sağanak yağışın önceki gece etkisini daha da arttırdığı Düzce’de, botlarına binerek sel bölgesinde kürek çeken raftingciler, sadece birkaç saatte 1 buzağı, 1 koyun ve 4 köpeği kurtardı.

Sağanak ile birlikte derelerden yükselen sel sularının vurduğu iller arasında yer alan Düzce'de, Valilik ve belediye ekipleri sahada 7/24 çalışıp bir yandan sel suları ile mücadele ederken, diğer yandan da vatandaşların yardımına koştu.

Düzce'de oturan ve Rafting Sporu ile uğraşan bir grup ise, çalışmalara gönüllü olarak katılmak istedi.

Selde mahsur kalan hayvanları Raftingciler kurtardı | Video

Botlarına binerek Köprübaşı Köyü mevkiinde dolaşan sporcular, sadece birkaç saat içerisinde sel suları içerisinde telef olmak üzere olan 1 buzağı, 1 koyun ve 4 sokak köpeğini kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

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Selde mahsur kalan hayvanları Raftingciler kurtardı
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