Sağanak ile birlikte derelerden yükselen sel sularının vurduğu iller arasında yer alan Düzce'de, Valilik ve belediye ekipleri sahada 7/24 çalışıp bir yandan sel suları ile mücadele ederken, diğer yandan da vatandaşların yardımına koştu.

Düzce'de oturan ve Rafting Sporu ile uğraşan bir grup ise, çalışmalara gönüllü olarak katılmak istedi.

Selde mahsur kalan hayvanları Raftingciler kurtardı | Video

Botlarına binerek Köprübaşı Köyü mevkiinde dolaşan sporcular, sadece birkaç saat içerisinde sel suları içerisinde telef olmak üzere olan 1 buzağı, 1 koyun ve 4 sokak köpeğini kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.