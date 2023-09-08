Selde yaşamını kaybeden doktor Bağışlar Alanya’da defnedildi

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Asistan Hekim olarak görev yapan Dr. Selman Bağışlar (27) ve eşi Diyetisyenlik bölümü son sınıf öğrencisi Mihriban Bağışlar'ın (26) cenazeleri, İstanbul Okmeydanı'ndaki hastanede düzenlenen cenaze töreninin ardından Alanya'ya getirildi. Selman Bağışlar, Mahmutlar Mahallesi'nde Cuma namazının ardından defnedildi. Eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazesi ise ailesinin isteği üzerine İstanbul'da Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Selman Bağışlar'ın cenazesine, AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ailesi, sevenleri ve meslektaşları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Cenaze namazı Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Dörtyol Mezarlığı'nda kılındı. Tabut, sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Bağışlar çifti, Haziran ayında evlendikten sonra balayı için gittikleri Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada mevkiisin de yaşanan sel felaketinde, ailelerine "sel geliyor" diye haber verdi, ancak sel sularına kapıldılar. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına dualar edilerek tüm ölenlere Allah'tan rahmet dilendi.