Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece başlayan ve etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan Hüseyin Kul ile Fatih Anbarcıoğlu (69) hayatını kaybetti.

Kadirli ilçesinde önceki akşam etkisini artıran sağanak yağış sonrası Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarak çevredeki cadde ve sokakları su altında bıraktı. Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle birlikte bazı araçlar yolda mahsur kalırken, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen su baskınları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sel sularına kapılan bir araçta bulunan Hüseyin Kul ile Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazeleri, bulundukları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Cenazeler, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatih Anbarcıoğlu

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti çalışmaları yerinde inceledi. Vali Serdengeçti, "İlçemizde etkisini gösteren sağanak yağış ve su baskınlarına müteakip; 550 personel ve 150 araç ile arama-tarama, tahliye, kurtarma, risk bertarafı ve tespit çalışmalarımızı sahada kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kriz merkezi kuruldu. Selin yol açtığı zararın tespiti için incelemeler tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Hüseyin Kul