Sele kapılan 3 kadın kurtarıldı, 1 çocuk kayıp

Baharın ilk ayı yurdun büyük bölümünde kar yağdı. Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkâri, Bitlis Şırnak, Bingöl ile Van'ın Bahçesaray ilçesi ve Sivas'ın Akıncılar ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Sivas, Erzurum, Kars, Tunceli, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari'de çok sayıda köy yolu kapandı.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, sele neden oldu. Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde yağışa hazırlıksız yakalanan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) ile yanlarındaki Davut Kara (13) adlı çocuk bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi. Suda mahsur kalan 4 kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.Taşkın suya kapılan kadınlardan Sadiye, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan vatandaşların suya halat atmasıyla güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Suya kapılan Davut Kara ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.Şırnak'ın Cizre ilçesinde de önceki akşam başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, rögarlar taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerde mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Nur Mahallesi'nde 2 kişi sele kapıldı. Bir vatandaş direğe tutunarak onları kurtarmaya çalışa da başarılı olamadı. İki selzede, zorlu bir mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla kurtuldu.SABAH