Giriş Tarihi: 30.04.2026

Sele kapılan araçta öldü

MURAT KARAMAN
Sele kapılan araçta öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına kapılarak sürüklenen araçta bulunan Gamber Ünüvar (22) hayatını kaybetti. Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde aracıyla sel sularına kapılan Alper Büyükdoğan ve yanındaki Gamber Ünüvar araçtan atladı, Büyükdoğan kurtulurken Ünüvar kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın cesedi kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzakta bulundu. Adana Valiliği, bölgede AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin katılımı ile çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

#ADANA #KOZAN #AFAD

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Sele kapılan araçta öldü
