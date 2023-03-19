Sele kapılan Fatma hemşire ile bebeğini arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Meydana gelen sel felaketin 5'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Amirliği Ekipleri, Ankara, Konya, Elazığ ve Adana İllerinden gelen takviye Su Altı Grup Amirlikleri, jandarma ekipleri ve AFAD ile birlikte 20 kilometrelik alanda arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor. Bölgede bulunan ve içerisi çamur yığınlarıyla dolan birçok ev içerisinde jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapılıyor. Polis dalgıç ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri, Ömerova Deresi'nden geçen suların döküldüğü bölgedeki kanallarda da aramalar gerçekleştiriyor.