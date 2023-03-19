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Giriş Tarihi: 19.3.2023 18:33 Son Güncelleme: 19.3.2023 18:41

Sele kapılan Fatma hemşire ile bebeğini arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Sele kapılan Fatma hemşire ile bebeğini arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Meydana gelen sel felaketin 5'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Amirliği Ekipleri, Ankara, Konya, Elazığ ve Adana İllerinden gelen takviye Su Altı Grup Amirlikleri, jandarma ekipleri ve AFAD ile birlikte 20 kilometrelik alanda arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor. Bölgede bulunan ve içerisi çamur yığınlarıyla dolan birçok ev içerisinde jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapılıyor. Polis dalgıç ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri, Ömerova Deresi'nden geçen suların döküldüğü bölgedeki kanallarda da aramalar gerçekleştiriyor.

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Sele kapılan Fatma hemşire ile bebeğini arama çalışmaları aralıksız sürüyor
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