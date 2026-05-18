Selektör yapma kavgası cinayetle bitti: 3 ölü

Antalya'da orman muhafaza memuru Ahmet Bayar (25), selektör yapma meselesinden çıkan kavgada Emre Savran (35), Bilgi Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabanca ile öldürdü. Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önceki gece meydana gelen olayda Ahmet Bayar ile başka araçta bulunan Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında selektör yapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gündoğmuş'ta Orman Muhafaza Memuru olarak görevli olduğu öğrenilen Bayar, yanında bulunan tabanca ile Korkut, Avcı ve Savran'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde, ağır yaralanan Emre Savran ise kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, inşaat mühendisi Bilgin Korkut, güvenlik görevlisi Emre Savran ile inşaat işçisi Oğuz Avcı'nın cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Serik ilçesine bağlı Akbaş Köyü'nde toprağa verildi. Korkunç cinayetin ardından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Orman Muhafaza Memuru olan Ahmet Bayar, silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Katil zanlısı Bayar ile araçta bulunan arkadaşı O.V. savcılığa sevk edildi. Ahmet Bayar mahkemece tutuklandı.