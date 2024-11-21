Selen Hemşire’nin ölümüne müebbet istendi

13 Mayıs'ta özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin, kendisine enjekte edilen bir ilaç sonucu hayatını kaybetti. Bilgin'in daha önceden tanıdığı aynı hastanede görevli anestezi doktoru Fatih Akın'ın odasına girdiği tespit edilmişti. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcalığınca hazırlanan fezleke tamamlandı. Fatih Akın'ın Selen hemşirenin odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı anlatıldı. Fezlekede, Selen Bilgin'in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin müşteki olarak yer alırken, Fatih Akın ise şüpheli olarak yer buldu. Yine fezlekeye göre, Selen Bilgin, sabah 07.00 sıralarında hastane çalışanları tarafından tekerlekli hasta yatağıyla odadan çıkarıldı. Doktor Tevfik K. tarafından kalp masajı, Fatih Akın tarafından ise suni teneffüs yapıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Selen Bilgin'in ölümü Adli Tıp Kurumu raporunda "çoklu ilaç intoksikasyonu" olarak belirtildi. Sorguya alınan doktor Fatih Akın, "Ben ona ilaç vermedim. Selen Bilgin kendisi bu ilacı kullandı" dedi. Fezlekede Fatih Akın'ın her ne kadar doktor olarak görev yapıyorsa da olayın meydana gelişi ve Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacıyla hareket etmediği aktarıldı. Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

YENİDOĞAN ÇETESİYLE BAĞLANTILI

Selen Bilgin'in annesi Nergül Bilgin, "Çocuğumun ölüsünü verdiler elime. Şüpheli doktor ile kızımın tanışıklığı vardı. Aynı bölümde de çalışmışlardı. Odasında kızıma anestezi uygulamış. Bebek çetesi ile ilgili olan Fatih Akın benim evladımı iğneyle, narkozla, öldürdü" dedi. Ailenin avukatı Bahaeddin Özdemir ise, "En son Selen'in kanına giren ilaç propofol ve bunun Fatih Akın tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bu adam müebbet hapis ile yargılanıyor ama hâlâ dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. Aynı zamanda çok ilginç bir şekilde, Birinci Hastanesi'nde görev alırken o hastanede gerçekleşen bebek ölümleri ile alakalı yürütülen Yenidoğan soruşturmasında da ismi geçiyor.

Fatih Akın orada başka simsarlarla bebeklerin ölümüne sebep olan sanıklarla sıkı bir ilişki içerisinde. Birtakım faturalandırma işlemlerinde usulsüzlüğe karıştığı açık bir şekilde görülebiliyor" dedi. Fatih Akın'ın Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen iddianamede örgüt üyesi ile yaptığı telefon görüşmeleri de ortaya çıktı.