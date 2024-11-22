Selenyum En Çok Hangi Kuruyemişte Var? Hangi Kuruyemişlerde Selenyum Var?

Sağlıklı bir hayat sürmek ve yaşlanma etkilerini geciktirmek isteyenler vitamin ve mineral alımına dikkat ediyor. Selenyum da insan sağlığına ciddi faydaları bulunan minerallerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Deniz ürünlerinde, et, sakatat, tahıllar ve yumurtada bulunan selenyumun en yüksek oranda kuruyemişlerde mevcut olduğu biliniyor. Bu da hangi kuruyemişlerde selenyum var veya selenyum hangi kuruyemişte var sorusunu beraberinde getiriyor.

Hangi Kuruyemişlerde Selenyum Var?

Vücut için hayati önem taşıyan eser element olan selenyum, antioksidan özellikleri sayesinde hücrelerin serbest radikaller tarafından zarar görmesini önler. Böylece yaşlanmayı geciktirir ve kronik hastalık riskini azaltır. Ayrıca tiroit bezinin sağlıklı çalışmasında rol oynar, bağışıklık sistemini destekler ve inflamasyonu azaltır. Dolayısıyla yeterli miktarda selenyum almak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve enerji metabolizmasını destekler.

Selenyum eksikliği ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına, Daha sık hastalanma, enfeksiyonlara karşı duyarlılığın artması, hipotiroidizm veya haşimato hastalığı gibi tiroit rahatsızlıklarına, kalp sağlığı sorunlarına, cilt ve saç sağlığında bozulmalara yol açabilir.

Selenyumun yararlarından faydalanmak ve eksikliğinin doğurduğu sonuçlardan kaçınmak için kuruyemiş tüketmekte fayda var. Somon, ton balığı, sardalya gibi balıklar ile sığır karaciğeri ve tavuk etinde bulunan selenyum aynı zamanda yulaf, esmer pirinç, kinoada ve nihayet yumurtada da mevcuttur. Ama bu mineral en çok kuruyemişlerde bulunur.

Selenyum içeren diğer kuruyemişler:

Badem: Antioksidanlar ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan badem, selenyum da içerir.

Ceviz: Omega-3 yağ asitleri ve selenyum kaynağıdır.

Ay çekirdeği: Bağışıklık sistemini destekleyen ay çekirdeği E vitamini ve selenyum içerir.

Kabak çekirdeği: Yüksek magnezyum ve selenyum içeriği ile dikkat çeker.

Selenyum içeriği kuruyemişlerin yetiştirildiği bölgedeki toprağın mineral zenginliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, farklı kaynaklardan kuruyemiş tüketmek, selenyum alımını dengelemek açısından faydalıdır.

Selenyum En Çok Hangi Kuruyemişte Vardır?

Selenyum bazı gıdalarda doğal olarak bulunur ve özellikle kuruyemişler selenyum açısından oldukça zengindir. Selenyum açısından en zengin kuruyemiş ise Brezilya cevizidir. Tek bir Brezilya cevizi bile günlük selenyum ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Ancak fazla tüketildiğinde toksik etkiye neden olabileceği için aşırıya kaçılmamalıdır.