Selfie eskisinden çok daha riskli

Akıllı telefonlar ve sosyal medya, çocukların hayatını kökten değiştirdi. Bugünün çocukları, 20-30 yıl öncesine göre çok daha dijital bir dünyada büyüyor. Bu durum yeni fırsatlar sunarken bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Siber güvenlik şirketi ESET, çocukların sosyal medyada özellikle selfie paylaşımı sırasında karşılaşabileceği riskleri mercek altına aldı ve velilere önemli uyarılarda bulundu.

BÜYÜK RİSK VAR

Uzmanlara göre bir selfie sosyal medyada paylaşıldığı anda kontrol büyük ölçüde kaybediliyor.

Fotoğraf silinse bile başkaları tarafından kaydedilip yeniden paylaşılabiliyor. Bu durum "dijital kalıcılık" olarak adlandırılıyor.

Ayrıca yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların farklı amaçlarla kullanılma ihtimali de artıyor.

Fotoğraflarda yer alan okul adı, doğum tarihi gibi bilgiler kimlik hırsızlığı için değerlendirilebilir.

Aynı zamanda bu paylaşımlar siber zorbalık ve çevrim içi taciz riskini de artırabiliyor.

Sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri de tartışılıyor. Yapılan bazı araştırmalar, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte gençlerde depresif belirtilerin yükseldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar özellikle filtrelerle düzenlenen selfie'lerin gençlerde görünüşe yönelik sağlıksız bir baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum özgüven sorunları, uyku problemleri ve psikolojik stres gibi sonuçlara yol açabiliyor.

VELİLERE DİJİTAL GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uzmanlara göre çocuklara dijital dünyada güvenli davranma alışkanlığı kazandırması büyük önem taşıyor. Velilere şu önerilerde bulunuluyor:

Çocuklarla sosyal medya kullanımı hakkında açık ve yargılayıcı olmayan bir iletişim kurun.

Adres, okul adı, kimlik bilgileri gibi kişisel bilgilerin fotoğraflarda yer almamasına dikkat edin.

Çocukların sosyal medya hesaplarını gizli tutmalarını ve sadece tanıdıkları kişileri takip etmelerini sağlayın.

Konum paylaşımını kapatmayı ve fotoğraflarda etiket onayı kullanmayı öğretin.

Belirli aralıklarla takipçi listelerini gözden geçirip tanımadıkları kişileri silmelerini teşvik edin.

Gerektiğinde ebeveyn denetim araçlarından yararlanın.

Aile içinde ekran süresi konusunda kurallar belirleyin ve telefon kullanımına sınır koyun.