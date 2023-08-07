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Giriş Tarihi: 7.8.2023 08:47 Son Güncelleme: 7.8.2023 08:47

Selfie Müzesi Nerede? Selfie Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yeni nesille birlikte gelişen dijital dünyanın bir parçası olarak hissedeceğiniz Selfie Müzesi çeşitli eğlencelere davetiye çıkarıyor. İsmini Türkçede “özçekim” anlamına gelen “selfie” kelimesinden alan Selfie Müzesi´nin amacı, ziyaretçilerine turları esnasında içerdiği konseptler sayesinde fark yaratacak fotoğraflar çekme fırsatı vermektir. Ziyaretçilerinin müzeyi dolaşırken kendi yaratıcı pozlarını vermeleriyle birlikte müze interaktif bir hal almaktadır. Müzenin varlığından haberdar olan ilgili ziyaretçiler Selfie Müzesi nerede ve nasıl gidilir veya giriş ücreti ne kadar gibi belli başlı sorulara yanıt aramaktadırlar.

Selfie Müzesi Nerede? Selfie Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Gelişen sosyal medya trendlerine içerdiği mekanlarla yön veren Selfie Müzesi, insanların değişik arka planlar önünde eğlenceli pozlar verdiği yeni nesil interaktif bir müzedir. Farklı farklı renklere ve desenlere sahip arka planlar, konsept odalar, odaların iç tasarımları ve içindeki oyuncaklarla fotoğraf çekilen müze ziyaretçileri bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşabilirler. Emoji havuzu, altın banyosu, illüzyonlu yansımaya sahip aynalara sahip olan Selfie Müzesi´nde çeşitli içerikler üretilebilir. Teknoloji çağının trendleriyle bütünleşen Selfie müzesinin nerede ve nasıl gidildiği bilgisine ulaşan ziyaretçiler müzeye akın etmektedir.

Selfie Müzesi Nerede?

Açılışı 2018 yılında yapılan Selfie Müzesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Trump Alışveriş Merkezi´nin B3 eğlence katında bulunur. Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü ziyaretçilerini bekleyen bu müzenin içerisinde bulunduğu Trump Alışveriş Merkezi ise Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Müzenin içerisinde bulunan konsept odalar, renkli arka planlar ve değişik objeler fotoğraf çekmeyi ve içerik üretmeyi sevenlerin ilgisini çekecek tarzdandır. Ziyaretçiler, yakalanan eğlenceli karelerle sosyal medyasını süsleyebilir, trend olan akımlara katılabilir.

Selfie Müzesi'ne Nasıl Gidilir

Metropol haline gelmiş ve ulaşım ağının yeterince gelişmiş olduğu İstanbul'da Selfie Müzesi´ne ulaşımın pek çok yolu olduğu söylenebilir. Müzeye toplu taşıma araçlarından otobüs veya metro kullanılarak rahatlıkla ulaşılabileceği gibi hususi araçla gidildiğinde de ulaşımı kolaydır.

  • Hususi araçla gidildiğinde Şişli ilçesi sınırlarında Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan Trump AVM tabelası takip edilerek Selfie Müzesi´ne ulaşılabilir. Hususi araçlarıyla ulaşımını sağlayan ziyaretçiler, Şehit Ahmet Sokak üzerinde bulunan otopark girişini kullanabilirler.
  • Metrobüs ile ulaşımını sağlamak isteyen ziyaretçiler, Mecidiyeköy metrobüs durağında indikten sonra Trump Tüneli´nden geçerek müzenin içerisinde bulunduğu AVM´ye ulaşabilirler.
  • Metro ile ulaşımını sağlamak isteyen ziyaretçiler, Mecidiyeköy metro durağında indikten sonra Trump Tüneli´nden geçerek müzenin içerisinde bulunduğu AVM´ye ulaşabilirler.

Selfie Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Selfie Müzesi´ne girişte 2023 yılında çeşitli tarifeler uygulanmaktadır. Fiyat tarifelerinde 0-4 yaş ücretsiz, öğrenci 85 TL ve yetişkin 110 TL karşılığında müzeye giriş sağlayabilir. Selfie Müzesi fiyat tarifeleri arasında iki çeşit aile paketi bulunmaktadır. 3´lü aile paketi 280 TL olarak fiyatlandırılırken 4´lü aile paketi 365 TL olarak fiyatlandırılmaktadır. 3´lü aile paketi 2 yetişkin + 1 çocuk veya 1 yetişkin + 2 çocuk şeklinde aileleri kapsayacak şekilde tasarlanmışken 4´lü aile paketi 2 yetişkin + 2 çocuk veya 1 yetişkin + 3 çocuk şeklinde aileleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

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Selfie Müzesi Nerede? Selfie Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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