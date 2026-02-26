Selimiye gelecek yüzyıllara hazır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen iftar programında 600'ü aşkın vakıf temsilcisiyle bir araya geldi. Mimar Sinan
'ın "ustalık eserim" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin ibadete tamamen kapatılmadan yürütüldüğünü ve caminin 18 Şubat itibarıyla yeniden tam kapasite cemaatle buluşturulduğunu kaydetti. Ersoy, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan orijinal halı referans alınarak Manisa
'nın Demirci ilçesinde yüzde yüz yerli yün kullanılarak yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde ve metrekarede 729 bin ilmek sıklığında dokunan yeni halının da camideki yerini aldığını belirtti. Selimiye Camii'nin resmi açılışının ise çini temizliği ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın riyasetinde gerçekleştirileceğini ifade etti.