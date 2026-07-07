Selimpaşa’da kirlilik isyanı

Silivri Selimpaşa'daki Duruman Plajı'nda uzun süre önce yapılan sahil düzenlemesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Sorunlarına çözüm alamayan bölge halkı SABAH'a konuştu. Duruman Plajı mevkisinde geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, binaların kaydığı gerekçesiyle güçlendirme çalışması yapıldı. Daha önce plaj olan bölgeye kayalarla dalgakıran yapıldı.

Ancak deniz suyunun dalgakıranı aşması sonucu bu alan zamanla pislik yuvasına dönüştü. Vatandaşlar da ne Silivri Belediyesi ne de İBB'nin çalışma yapmadığını belirten vatandaşlar, kayaların kaldırılmasını ve eski plajlarına kavuşmak istediklerini söyledi. 2024'ten bu yana şikayetlere çözüm bulunmaması nedeniyle site sakinleri pankartlarla gösterisi düzenledi. Vatandaşlardan Özlem Özsekban, "Ne plajı kullanabiliyoruz ne de evimizde durabiliyoruz. Yosun ve pislik dolayı, sivrisinek, haşere, kurbağa ve fareler cirit atıyor. Kokudan durulmuyor. Plajımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.