Selina’nın emanetine gönüllüler sahip çıkıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan yardım gönüllüsü Selina Eylem Sarı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte Ebrar Sitesinde yaşamını yitirdi. Selina Eylem depremden 3 gün önce Afşin ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Ecrin'in isteği üzerine ona tekerlekli akülü sandalye hediye etmişti. İyilik meleği Ecrin'i çok sevdiğini söyleyerek ona 'Hep yanında olacağım' sözünü vermişti ancak depremde hayatını kaybetti.

Bugün 12 yaşında 6'ncı sınıf öğrencisi olan Ecrin'e, Selina Eylem'in emaneti olarak gönüllüler sahip çıkıyor. Akülü aracı bozulan Ecrin'in yaşadığı Elbistan ilçesine giden 'Şahbaz ve Bir Tebessüme Değer Derneği' gönüllüleri Ecrin'e yeni aracını hediye etti.



