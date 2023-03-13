Selin’in öldüğü kazada sürücüye 8 yıl hapis

SELİN VE DİĞER YARALILAR ALT DÜZEYDE TALİ KUSURLU

Raporda, Selin Kabakçı ve diğer mağdurların kamyonetin kasa kısmında kendi can güvenlikleri açısından tehlike arz edecek şekilde yolculuk yapmakla birlikte her biri kendi ölüm ve yaralanması üzerinde dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile alt düzeyde tali derecede kusurlu olduklarının tespit edildiği belirtildi. Öte yandan sanığın, kaza saatinde 0,68 promil alkollü çıktığı da raporda yer aldı. Geçen duruşmada savcı, Bodur hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından ceza istedi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Eren Bodur, taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı. Duruşmada söz alan mağdur avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu. İddia makamı, esas hakkında mütalaasını tekrar etti. Esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı, kazada mağdurların tali kusurlu olduğunu belirtip alt sınırdan ceza istedi. Son sözü sorulan sanık Bodur ise "Çok pişmanım keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Son sözüm ise çok üzgünüm" dedi. Savunmaların ardından heyet, kararını açıkladı. Eren Bodur, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 9 yıl 9 ay 18 gün hapse çarptırılırken, iyi hal indirimiyle ceza, 8 yıl 2 aya çevrildi. Sanığın ehliyetine 3 yıl el konuldu.