‘Sema benim yaşam biçimim’

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde düzenlenen Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinde semazen grubunda yer alan Suriyeli Yusuf Mevlevi, hikâyesiyle dikkat çekiyor. 2011'de Suriye'deki iç savaş başlayınca ailesiyle Konya'ya yerleşen Yusuf Mevlevi (19), küçük yaşlarda semaya başladı. Dedesi Halep Mevlevihanesi'nin postnişini, babası semazen başı, amcası ve kardeşi de semazen olan Yusuf, sema dersleri aldı. 2017'den beri de Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bünyesinde Şeb-i Arus törenlerinde sema eden Yusuf Mevlevi, eğitimine de KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde devam ediyor. Duygularını SABAH'a anlatan Mevlevi, "Sema benim hayatım. Bunun içine doğdum. Bu duyguyu bilerek, yaşayarak büyüdüm. Ucunda Hazreti Mevlana'ya hizmet var. Sema ederken çok mutlu oluyorum. Bu bizim yaşam biçimimiz. Bana usul öğrettiler. O zaman ekibin en küçüğü bendim. Şimdi ustalarımla birlikte sema yapıyorum" dedi.