Şemdinli’de kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’ı arama çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı Yufkalı köyü Korgan mezrasında dereye düşen Osman Taş'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Ekipler, çocuğun dereye düştüğü noktadan itibaren arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Çalışmalara, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı ekipleri, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, dalgıç polisler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van AFAD su altı ekipleri, Yüksekova Belediyesi ve Şemzînan Belediyesi itfaiyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bölgede etkili olan yağışların ardından dere debisinin yükseldiği, bu nedenle çalışmaların yer yer zorlaştığı belirtildi. Arama faaliyetlerine vatandaşların da destek verdiği bildirildi.