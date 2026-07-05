Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyü mevkisinde seyir halinde olan 06 BSL 417 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü. Kazada, araçta bulunan G.T., S.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şemdinli'de trafik kazası: 3 yaralı



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.