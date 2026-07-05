Haberler Yaşam Haberleri Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 5.07.2026 18:07 Son Güncelleme: 5.07.2026 18:12

Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı
  • ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyü mevkisinde seyir halinde olan 06 BSL 417 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü. Kazada, araçta bulunan G.T., S.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şemdinli'de trafik kazası: 3 yaralı


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HAKKARİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA