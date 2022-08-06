Semih Sergen kimdir, kaç çocuğu var, aslen nereli? Ünlü tiyatrocu Semih Sergen hayatını kaybetti!

Burak Sergen'in babası Semih Sergen, Bodrum'da hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatronun sevilen duayenlerinden Semih Sergen kaç yaşında öldü, aslen nereli soruları sıklıkla soruluyor. Şiir seslendiriciliği de yapan Semih Sergen kimdir sorusu sıklıkla yöneltiliyor. Özellikle çocuklarının başarılı birer oyuncu olması sebebiyle Semih Sergen kaç çocuğu var, oğulları kim sorusu yöneltiliyor. Peki, Semih Sergen kimdir, nereli? İşte detaylar!
SEMİH SERGEN KİMDİR?
Semih Sergen dokuz kuşaktır İstanbul'da yaşayan bir ailenin evladı olarak İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı olarak bir bakıma tiyatro hayatına başladı. Daha sonra ailesinin isteğiyle girdiği Bahriyelik sınavını kazandı. Ancak aynı zamanda gizlice konservatuvar sınavına da girdi. Yıl 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra, aradan geçen yıllar içinde pek çok önemli karakteri canlandırdı. Bu karakterler arasında Don Carlos, Üçüncü Selim, Şoför Ahmet, Mimar Sinan yer alıyor.
Tiyatroda 100'ün üzerinde başrol oynadı, 40'ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı vardır. Türkiye'de ilk 45'lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD'ler izledi. Türkiye'de çevrilen ilk fotoromanda Işık Yenersu ile başrolü paylaştı. 1958'de Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam'la tanıştı.
SEMİH SERGEN OĞULLARI KİM?
Başta "Milli Kültür" dergisi olmak üzere, pek çok gazete ve dergiye yazılar yazan Sergen'in Türk Dili dergisinde şiir ve hikâyeleri kabul edilip yayınladı. Günümüzde Bodrum'da yaşayan Semih Sergen, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetmekte olup kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babasıdır.