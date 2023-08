Şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu: “Ölümden döndüm, başımı çok daha sert vurabilirdim”

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Abuş; "Dışarıda rüzgar vardı. Şemsiyeye zarar vermesin diye kapatmaya çıktım. O sırada elimi çiviyi sökmek için attığım da bir anda kendimi havada buldum. O an zaten düşmenin etkisiyle bilincimi kaybettim. Çok şükür şimdi iyiyim. 2 gün hastanede kaldım. Ölümden döndüm diyebilirim. O an başımı çok daha sert vurabilirdim. Hastanede uyandığımda başımda kanama devam ediyordu. Çok şükür ki böylece kurtulmuş oldum. Çok rüzgarlı havalarda dikkat edin. Şemsiyeyi ya rüzgar şiddetlenmeden kapatın ya da hiç ellemeyin. Her şey olabilirdi" dedi.