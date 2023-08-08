Şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu: “Ölümden döndüm, başımı çok daha sert vurabilirdim”

Erzurum'da şiddetli rüzgar ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede rüzgar zaman zaman çatıları yerinden çıkarırken, zaman zaman da insanlara zarar veriyor.
Geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgarı gören Yıldızkent Semti'nde bir manavda çalışan 26 yaşındaki Burak Abuş, dükkanın önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi. Dışarıya çıkan Abuş, elini şemsiyenin çivisini sökmek için attığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Rüzgarın şiddeti ile 5 metre havaya yükselen genç, yere çakıldı.
Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi | Video
Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Abuş; "Dışarıda rüzgar vardı. Şemsiyeye zarar vermesin diye kapatmaya çıktım. O sırada elimi çiviyi sökmek için attığım da bir anda kendimi havada buldum. O an zaten düşmenin etkisiyle bilincimi kaybettim. Çok şükür şimdi iyiyim. 2 gün hastanede kaldım. Ölümden döndüm diyebilirim. O an başımı çok daha sert vurabilirdim. Hastanede uyandığımda başımda kanama devam ediyordu. Çok şükür ki böylece kurtulmuş oldum. Çok rüzgarlı havalarda dikkat edin. Şemsiyeyi ya rüzgar şiddetlenmeden kapatın ya da hiç ellemeyin. Her şey olabilirdi" dedi.