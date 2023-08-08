Haberler Yaşam Haberleri Şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu: “Ölümden döndüm, başımı çok daha sert vurabilirdim”
Giriş Tarihi: 8.8.2023 08:43 Son Güncelleme: 8.8.2023 09:18

Şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu: “Ölümden döndüm, başımı çok daha sert vurabilirdim”

Erzurum’da çalıştığı manavın önündeki şemsiyeyi kapatmak isterken şemsiyeyle birlikte yükselen ve 5 metre ileriye savrulan 26 yaşındaki Burak Abuş yaşadığı anları Sabah'a anlattı. Talihsiz genç, “Dışarıda rüzgar vardı. Şemsiyeye zarar vermesin diye kapatmaya çıktım. O sırada elimi çiviyi sökmek için attığım sırada kendimi havada buldum. O an düşmenin etkisiyle bilincimi kaybettim. 2 gün hastanede kaldım. Ölümden döndüm. Çok rüzgarlı havalarda dikkat edin” dedi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu: “Ölümden döndüm, başımı çok daha sert vurabilirdim”

Erzurum'da şiddetli rüzgar ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede rüzgar zaman zaman çatıları yerinden çıkarırken, zaman zaman da insanlara zarar veriyor.

Geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgarı gören Yıldızkent Semti'nde bir manavda çalışan 26 yaşındaki Burak Abuş, dükkanın önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi. Dışarıya çıkan Abuş, elini şemsiyenin çivisini sökmek için attığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Rüzgarın şiddeti ile 5 metre havaya yükselen genç, yere çakıldı.

Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi | Video

O sırada baygınlık geçiren Abuş, hemen hastaneye kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan genç, 2 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Abuş; "Dışarıda rüzgar vardı. Şemsiyeye zarar vermesin diye kapatmaya çıktım. O sırada elimi çiviyi sökmek için attığım da bir anda kendimi havada buldum. O an zaten düşmenin etkisiyle bilincimi kaybettim. Çok şükür şimdi iyiyim. 2 gün hastanede kaldım. Ölümden döndüm diyebilirim. O an başımı çok daha sert vurabilirdim. Hastanede uyandığımda başımda kanama devam ediyordu. Çok şükür ki böylece kurtulmuş oldum. Çok rüzgarlı havalarda dikkat edin. Şemsiyeyi ya rüzgar şiddetlenmeden kapatın ya da hiç ellemeyin. Her şey olabilirdi" dedi.

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Şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu: “Ölümden döndüm, başımı çok daha sert vurabilirdim”
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