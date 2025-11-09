Semt pazarında kanlı hesaplaşma

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden kapalı semt pazarında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını tahsil edemeyen yeğenler, İstanbul'dan Adana'ya geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada, önce 1 kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı.Silahlı kavgada semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti. 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarken hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten'in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.