Sen de bir tuğla koy... Minik Talha’nın yaşam mücadelesine destek ver!

Kocaeli Başiskele'de yaşayan Hüseyin ve Yasemin Aktaş çiftinin 4 yaşındaki oğlu Muhammed Talha Aktaş, kas erimesi olarak bilinen ölümcül ve genetik bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Henüz 16 aylıkken bu zor tanıyı alan minik Talha, ailesinin verdiği büyük çaba ve azimle hayat mücadelesini sürdürüyor. Yalnızca erkek çocuklarında görülen ve ilerleyici kas kaybına neden olan DMD, zamanla yürüme kabiliyetini ortadan kaldırıyor, çocukları yatağa ve solunum cihazına bağımlı hale getiriyor. Şu an haftanın üç günü fizik tedavi gören Talha, aynı zamanda kortizon tedavisi alıyor ve evde ailesinin desteğiyle özel egzersizlerle kaslarını kaybetmemek için çabalıyor.

MİNİK TALHA'NIN UMUDU GEN TEDAVİSİ

DMD hastalığına karşı yurt dışında geliştirilen gen tedavisi (Elvedys), bu hastalıkla mücadele eden çocuklar için büyük umut taşıyor. Ancak bu tedavinin maliyeti oldukça yüksek ve yalnızca belirli ülkelerde uygulanıyor. Aktaş ailesi de bu tedaviye ulaşabilmek için Valilik onaylı resmi bir yardım kampanyası başlattı. Bastırdıkları el ilanlarında "Bu yazıyı okuyan her kişi 300 TL bağışlarsa Talha ilacına kavuşacak" ifadeleriyle yardım çağrısında bulunan aile, Kocaeli halkı ve Türkiye genelinden destek bekliyor.

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Muhammed Talha'nın ailesi, kampanyanın şu an yalnızca %8'lik bir kısmına ulaşabildiklerini belirterek,"Kampanyamız bir buçuk aydır devam ediyor. Şu anda %8 seviyesindeyiz. Bu noktaya kadar kendi çevremizle geldik ama artık çevremiz tükendi. Rakam çok yüksek olduğu için daha fazla kişiye ulaşmamız gerekiyor. Kocaeli halkından ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

DMD NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi, çocuklukta başlayan, genetik geçişli ve ilerleyici bir kas hastalığıdır. 4 yaşından itibaren belirtiler artar; çocuklar yürümekte zorlanır, kol ve bacak kaslarında zayıflık başlar. 10'lu yaşlarda tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelinir. Solunum ve kalp kaslarının da etkilenmesiyle, hastalık ölümcül seyredebilir. Bu yüzden erken tedavi ve gen terapisi hayati önem taşır.

HER DESTEK BİR UMUT

Aile, yalnızca maddi destek değil, kampanyanın daha fazla kişiye ulaşması için sosyal medya paylaşımı ve gönüllü destek çağrısında da bulunuyor. Özellikle Kocaeli'de yaşayan vatandaşlara şu çağrıyı yapıyorlar: "Talha bizim evladımız, hep birlikte sahip çıkalım. Birlik olursak bu mücadeleyi birlikte kazanabiliriz."

VALİLİK İZİNLİ KAMPANYA

Muhammed Talha Aktaş için yürütülen yardım kampanyası Kocaeli Valiliği tarafından onaylı olup, aşağıdaki hesap bilgilerinden destek olunabilir.

Hesap Sahibi: Ala Hüseyin Aktaş / Ziraat Bankası

TR85 0001 0026 5146 7516 8250 05

TR35 0001 0026 5146 7516 8250 08

TR29 0001 0026 5146 7516 8250 10

Instagram hesabı: @dmd.muhammet.talha

Kampanya Faaliyet Numarası: 41.2025.3713