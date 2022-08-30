Haberler Yaşam Haberleri Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 16:13

Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Senaryosunu Levent Kazak’ın kaleme aldığı Senden Bana Kalan filmi, bu gece ATV ekranlarında olacak. Romantik ve dram türlerindeki filmde, ayrı dünyanın insanları olan iki zıt karakterin, bir tesadüfle başlayan aşk hikâyesi anlatılıyor. 2015 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncu kadrosu film severler tarafından araştırılıyor. Peki, Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu Senden Bana Kalan filmi, bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Güney Kore yapımı "Bir Milyonerin İlk Aşkı" adlı filmden uyarlanan Senden Bana Kalan filminin başrollerinde Neslihan Atagül ve Ekin Koç yer alıyor. Etkili bir aşk hikayesini ekranlara taşıyan filmi daha önce izlemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler, ''Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler…

SENDEN BANA KALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukluğunda annesiz ve babasız kalan Özgür, büyükbabasının mirası sayesinde zorluk görmeden, biraz da şımartılarak büyümüştür. Büyükbabasından kalacak olan miras sayesinde rahat ve sorumsuz bir hayat sürmeyi planlarken 18 yaşına bastığı gün işlerin hiç de umduğu gibi gitmeyeceğini öğrenir. Özgür mirası alabilmek için vasiyetnamede yazan bir şartı yerine getirmek zorundadır. Buna göre İstanbul'dan Çanakkale'nin Adatepe köyüne taşınacak ve burada bir yıl geçirecektir. Özgür bu şartı yerine getirmezse mirasın yalnızca ufak bir kısmını alabilecek, geri kalan kısmı ise hayır kurumlarına bağışlanacaktır. Mirası hak ettiğini düşünen Özgür, Adatepe'ye gider ve kendini bekleyen yeni hayata böylece atılmış olur. Adatepe'de onu büyük sürprizler beklemektedir. En büyük sürpriz ise beklenmedik bir anda hayatına giren Elif olacaktır.

SENDEN BANA KALAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Neslihan Atagül
  • Ekin Koç
  • Gamze Pelin Gökçe
  • Zeynep Kankonde
  • Sabri Özmener
  • Wilma Elles
  • Doğa Konakoğlu
  • Tayfun Sav
  • Dila Pekdemir
  • Buğra Özmüldür
  • Silvyo Behmoaras

SENDEN BANA KALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senden Bana Kalan filminin çekimleri, Adatepe, Kaz Dağları ve Cunda Adası'nda gerçekleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA