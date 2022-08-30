Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu Senden Bana Kalan filmi, bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Güney Kore yapımı "Bir Milyonerin İlk Aşkı" adlı filmden uyarlanan Senden Bana Kalan filminin başrollerinde Neslihan Atagül ve Ekin Koç yer alıyor. Etkili bir aşk hikayesini ekranlara taşıyan filmi daha önce izlemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler, ''Senden Bana Kalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Senden Bana Kalan filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler…
Çocukluğunda annesiz ve babasız kalan Özgür, büyükbabasının mirası sayesinde zorluk görmeden, biraz da şımartılarak büyümüştür. Büyükbabasından kalacak olan miras sayesinde rahat ve sorumsuz bir hayat sürmeyi planlarken 18 yaşına bastığı gün işlerin hiç de umduğu gibi gitmeyeceğini öğrenir. Özgür mirası alabilmek için vasiyetnamede yazan bir şartı yerine getirmek zorundadır. Buna göre İstanbul'dan Çanakkale'nin Adatepe köyüne taşınacak ve burada bir yıl geçirecektir. Özgür bu şartı yerine getirmezse mirasın yalnızca ufak bir kısmını alabilecek, geri kalan kısmı ise hayır kurumlarına bağışlanacaktır. Mirası hak ettiğini düşünen Özgür, Adatepe'ye gider ve kendini bekleyen yeni hayata böylece atılmış olur. Adatepe'de onu büyük sürprizler beklemektedir. En büyük sürpriz ise beklenmedik bir anda hayatına giren Elif olacaktır.