Sendika ile İZBB arasında ortam gerildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlı şirketleri İzenerji, İzfaş ve İzelman'da görev yapan yaklaşık 20 bin işçinin sosyal haklarını ödemedi. Bunun üzerine işyerlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeler eylem kararı aldı. Sendika yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri önceki gün büyükşehir belediyesinin Kültürpark'taki hizmet binası önünde basın açıklamayıp yapıp oturma eylemi başlattı.

ALACAKLARIMIZ BİR AN ÖNCE ÖDENSİN

Sendika burada yaptığı açıklamada sosyal hakların 3 aydır ödenmediğini belirtip büyükşehir belediyesinden ödemelerin bir an önce yapılmasını istedi.

SENDİKANIN EYLEMİ TUGAY'I KIZDIRDI

Sendikanın oturma eylemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kızdırdı. İZBB'den deyim yerindeyse zehir zemberek açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada eylemin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Sendikanın aksine işçilerin süresi geçmiş alacaklarının bulunmadığı belirtilen açıklamada: "Dayanağı bulunmayan tüm iş ve işlemlere hukuksal sınırlarda yanıt verilecektir. Diğer taraftan sendika tarafından düzenlenen eylemde mücadeleden, kavgadan yana ve iş ekmek yoksa barışın da olmayacağı yönünde atılan sloganların ise hedefinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olması talihsizliktir, sendika yöneticisi arkadaşlarımız ya politik bir savrulma içerisindedir ya da emek mücadelesinin kazanımlarını gerçek olmayan politikaların aracı haline getirmektedirler " ifadelerine yer verildi.

SENDİKA TUGAY'I YALANLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylem hukuksuz, süresi geçmiş alacak yok açıklamasına işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerden sert tepki geldi. İZBB'nin açıklamalarının gerçek dışı olduğunu öne süren sendika yaptığı ortak açıklamada, "Gerçek dışı açıklamalarla emeğin mücadelesi karalanamaz!" ifadeleri kullanıldı

AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, işçilerin ücretlerinin eksiksiz ödendiği ve eylemlerimizin "hukuki dayanağı olmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TEK AMACIMIZ HAKKIMIZI ZAMANINDA ALMAK

Bu açıklamanın, sahadaki gerçekleri gizlemeye ve işçilerin haklı tepkisini bastırmaya yönelik bir çaba olduğunu belirten sendika 'Gerçekler şudur' başlığı altında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait fazla mesai ücretlerimiz, ikramiye, gıda kartı ve öğrenim yardımlarımızda ödemeler gecikmiş durumdadır. Geciken ödemeler, işçilerin evine giden ekmeği, çocuklarının okul masrafını, geçim koşullarını doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle yapılan eylem, tamamen meşru, hukuki ve insani bir haktır. Emeğinin karşılığını zamanında almak isteyen işçiler, hiçbir politik çıkarın değil, sadece alın terinin arkasındadır." Dendi.

SORUNUN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin açıklamasında "ana ücretler ödendi" denilerek sorunun üstünün örtülmek istendiğine dikkat çeken sendika: "Oysa biz, yalnızca maaş değil, sözleşmeden doğan tüm haklarımızın zamanında ve eksiksiz ödenmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmesinde yazan hakların ödenmesi belediyeye bir lütuf değil, yasal bir zorunluluktur. Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve bağlı şirketleri hedef almıyoruz; bizim mücadelemiz emeğe, adalete ve insanca yaşam hakkına yöneliktir. Taleplerimiz açık ve nettir: Biriken fazla mesai ve sosyal hak ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Şirketlere iade edilen arkadaşlarımızın biran önce işlerine geri dönmeleri sağlanmalıdır." İfadelerine yer verildi. Sendika Büyükşehir Belediyesinden alacaklara ilişkin ödeme takvimi istedi.