Sendika ve Tugay Cuma günü bir araya gelecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri İzenerji, İzelman ve İzfaş bünyesinde çalışan işçiler, 3 aydır yatırılmayan sosyal hakları nedeniyle geçtiğimiz hafta eylem kararı almış, sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcileri İZBB'nin Kültürpark'taki hizmet binası önünde 4 günlük oturma eylemi gerçekleştirmişti.

GENEL MERKEZDE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTILAR

Aradan geçen süreçte İZBB sendikaya alacaklara ilişkin bir ödeme planı sunmayınca belediyede örgütlü sendikaların şube başkanları bağlı bulundukları sendikanın Genel merkezine yani Genel İş Sendikası Genel Merkezi'ne giderek yöneticilerle bir araya gelmiş, durum değerlendirmesi yapmıştı.

REMZİ ÇALIŞKAN DA KATILACAK

Ankara'da genel merkezdeki görüşme sonrası kente dönen şube başkanları İZBB Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talep etti. Edinilen bilgiye göre Tugay da DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube Başkanlarına Cuma günü sabah saat 09.00 için randevu verdi. Cuma günkü görüşmeye Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın da katılacağı öğrenildi.

CUMA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

Sendika gelinen son durumla ilgili üyelerine açıklama yaptı. İşçilerin cep telefonlarına geçilen SMS mesajında; "Değerli mücadele arkadaşlarımız; Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 1, 2, 3, 9 No'lu Şube Başkanlarımız, Cuma günü saat 09:00'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile bir görüşme gerçekleştirecektir." İfadelerine yer verildi.

SENDİKA, GELİŞMELERİ İŞÇİLERE SMS MESAJI İLE DUYURDU

Sendika yaptığı bilgilendirmede ayrıca Başkan Tugay ile yapılacak görüşmede İZBB ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük işçi alacakları ile kadrosunun bulunduğu şirkete iade edildikten sonra ücretsiz izne çıkarılıp yeni görevlendirme yapılmayan işçi personelin durumunun ele alınacağı belirtildi.

TÜM DİKKATLER CUMA GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Şimdi tüm gözler Tugay ile sendika yöneticileri arasında Cuma günü yapılacağı duyurulan toplantıya çevrildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu oldu. Uzlaşma sağlanamaması durumunda sendikanın önümüzdeki süreçte kitlesel eylemleri hayata geçirebileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.