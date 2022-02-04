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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:18 Son Güncelleme: 4.2.2022 12:19

Sendroma adını veren dünyaca ünlü profesör hayatını kaybetti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sendroma adını veren dünyaca ünlü profesör hayatını kaybetti

Dört ayaklı sendrom olarak bilinen ve yaptığı araştırmayla dünya tıp literatürüne ‘Üner Tan Sendromu’ olarak geçmesini sağlan evrimsel biyolog Üner Tan, tedavi gördüğü Adana’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Çukurova Üniversitesi'nde görev aldığı yıllarda, Antakya'da ellerinin yardımıyla yürüyebilen Ulaş kardeşler vakasını araştırıp, kendi adını verdiği sendoromu tıp literatürüne sokan Nörolog Prof. Dr. Üner Tan (85) Adana'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Türk nörolog ve evrimsel biyolog olan Tan görev yaptığı Çukurova Üniversite'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.

NOBEL, EİNSTEİN VE ŞEREF MADALYASI

Uluslararası dergilerde 200'e yakın makalesi yayınlanan Prof. Üner Tan; 1985'te Amerika'da Şeref Doktorası, yine Amerika'da 1986'da Einstein Barış ve Bilim madalyası, 1991'de Nobel Barış ve Bilim Madalyası, 1992'de Hayat Boyu Altın Akademi Ödülü, Amerikan Biyografi Enstitüsü Altın Kayıt ödülünü 1998 yılında aldı. Prof. Dr. Tan yurt içinde 1975 yılında Eczacıbaşı Tıp Ödülü, 1973'te TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Ödülü ve Türk Tanıtma Vakfı'nda ödüllerini aldı. Nokta Dergisi tarafından 1986'da yılın bilim adamı seçildi.

'ÜNER TAN SENDROMU' NEDİR?

"Üner Tan sendromu" dört ayaklı sendrom da olarak bilinen oldukça ilginç bir sendromdur. Üner tan sendromu denge ve koordinasyon kaybıdır. Hastaların bütün bilişsel yetenekleri bozulmuştur. Üner tan sendromuna sahip kişiler kendini dört ayaklı bir canlı olarak görür. İki elini yere koyarak bu şekilde yürürler. Üner tan sendromuna sahip kişiler pek çok kez ellerini kullanarak yürürler. Genetik bir yatkınlık nedeni ile bu hastalığın ortaya çıktığı bilinmektedir. Üner tan sendromu duruş bozukluğuna da neden olabilmektedir.

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Sendroma adını veren dünyaca ünlü profesör hayatını kaybetti
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