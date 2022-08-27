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Giriş Tarihi: 27.8.2022 13:02

Senede Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Senede Bir Gün konusu, oyuncuları ve yapım yılı

Senede Bir Gün filmi bugün Show TV’de ekranlarda yerini alıyor. Ertem Eğilmez imzalı Yeşilçam filmini izlemek isteyenler, Senede Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorulara yanıt arıyor. Kartal Tibet ve Selda Alkor’un başrolleri paylaştığı filme dair merak edilenler sabah.com.tr’de! İşte Senede Bir Gün konusu, oyuncuları ve yapım yılı.

Senede Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Senede Bir Gün konusu, oyuncuları ve yapım yılı

Senede Bir Gün filminin konusu, oyuncuları ve yapım yılı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Filme dair en çok araştırılanlar arasında Senede Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi soruları yer alıyor. İşte Senede Bir Gün konusu, oyuncuları ve yapım yılı hakkında detaylar!

SENEDE BİR GÜN KONUSU

Emin, Hilmi Efendi'nin çiftliğinde kahyalık yapan öksüz ve yetim bir gençtir. Hilmi Bey'in kızı Nazlı ile birlikte büyüyen Emin, birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift senede bir kez buluşabilmektedir. Her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan Emin ve Nazlı evlenmeye karar verir. Fakat Kirli Çorbacı olarak anılan genç bir adam Nazlı'ya aşıktır ve onları ayırmaya kararlıdır. Emin, sevdiği kadınla arasına girmeye çalışan Çorbacı yüzünden hapishaneye düşer. Nazlı, uzun süredir hapishanedeki Emin'den haber alamaz ve ailesin isteği üzerine doktor Fuat ile evlenmeyi kabul eder. Fakat Emin ve Nazlı'nın yolları tekrar kesişecektir.

SENEDE BİR GÜN OYUNCULARI

Kartal Tibet

Ferah Nur

Selda Alkor

Hülya Koçyiğit

Adnan Şenses

Münir Özkul

Bilal İnci

Hulusi Kentmen

İlk gösterim tarihi: 1966

Yönetmeni: Ertem Eğilmez

Sinematografi: Cahit Engin

Senaryo: İhsan İpekçi

Yapımcılar: Ertem Eğilmez, Nahit Ataman

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Senede Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Senede Bir Gün konusu, oyuncuları ve yapım yılı
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