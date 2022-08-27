Senede Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Senede Bir Gün konusu, oyuncuları ve yapım yılı

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SENEDE BİR GÜN KONUSU
Emin, Hilmi Efendi'nin çiftliğinde kahyalık yapan öksüz ve yetim bir gençtir. Hilmi Bey'in kızı Nazlı ile birlikte büyüyen Emin, birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift senede bir kez buluşabilmektedir. Her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan Emin ve Nazlı evlenmeye karar verir. Fakat Kirli Çorbacı olarak anılan genç bir adam Nazlı'ya aşıktır ve onları ayırmaya kararlıdır. Emin, sevdiği kadınla arasına girmeye çalışan Çorbacı yüzünden hapishaneye düşer. Nazlı, uzun süredir hapishanedeki Emin'den haber alamaz ve ailesin isteği üzerine doktor Fuat ile evlenmeyi kabul eder. Fakat Emin ve Nazlı'nın yolları tekrar kesişecektir.
SENEDE BİR GÜN OYUNCULARI
Kartal Tibet
Ferah Nur
Selda Alkor
Hülya Koçyiğit
Adnan Şenses
Münir Özkul
Bilal İnci
Hulusi Kentmen
İlk gösterim tarihi: 1966
Yönetmeni: Ertem Eğilmez
Sinematografi: Cahit Engin
Senaryo: İhsan İpekçi
Yapımcılar: Ertem Eğilmez, Nahit Ataman