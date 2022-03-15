Senegal Papağanı Özellikleri Ve Bakımı: Senegal Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Papağanlar genel kuş kategorisinde olsalar da egzotik hayvan oldukları için hem farklı veteriner ihtiyacı duyarlar hem de her türünün kendine has özellikleri bilinmelidir. Diğer kanatlı hayvanlardan daha duygusal ve insanlarla bağ kuran Senegal papağanı nasıl bakılır sorusunun da çok ayrıntılı cevapları bulunmaktadır.

Senegal Papağanı Özellikleri

Hem karakter hem de fiziksel olarak diğer papağanlardan farkı bulunan Senegal papağanı özelliklerini iki başlık altında inceleyeceğiz.

Fiziksel Özellikleri: yaklaşık olarak 25 cm e kadar ulaşan bir boyutları vardır. Büyük bir baş ve gagaya sahip olan bu kuş türünün kuyruk kısmı ise kısa yapılıdır. Yeşil renkli bir gövdeye sahip olan bu papağan türünde belli bir olgunluğa ulaştıklarında kafalarının üst kısmında gri tüyler çıkacaktır. Monomorfik bir kuş türü olarak bilinen Senegal papağanınızın dişi mi erkek mi olduğunu anlamanız neredeyse imkansızdır. Dişi ve erkek türleri arasında herhangi bir fiziksel farklılık bulunmamaktadır. Karakter Özellikleri: Diğer papağan türlerine göre konuşması daha zor olan bu kuşlar genel olarak taklit yetenekleri ile öne çıkarlar. Sizi ve çevresindeki diğer kişileri taklit ederek hareketlerini tekrarlar ve sizi eğlendirirler. Eğlenceli bir kuş türüdür. Çabuk bağlanır ve çabuk küsebilir. Küstüğü zaman kendisini dış dünyaya kapatacağı için hastalanma riski artacaktır. En büyük özellikleri de yaşadıkları insanlardan sadece birine duygusal olarak bağlanmalarıdır. Bu durum evdeki diğer bireyleri görmezden gelmesine ve onları ciddiye almamasına sebep olabilir. Ötmeleri dikkat çekmez, apartman yaşamına uygundurlar.

Senegal Papağanı Bakımı

Tropikal iklim hayvanı olan papağanların sahiplenildikten sonra en kafa karıştıran durumları ise nasıl bakılacağıdır. Şimdi hep birlikte Senegal papağanı nasıl bakılır sorusunun cevabına bakalım. İşte liste;

Her ne kadar kendileri küçük ırk bir papağan olsalar da yaşadıkları kafesin geniş ve büyük olmasını isterler. Kafes içinde kaldıkları sürenin de onlar için hareket alanı sağlaması Senegal papağanları için önemlidir.

Kafeslerinde oyuncak bulunması Senegal papağanlarını mutlu eder.

Çok narindirler. Sindirim ve beslenme konusunda dikkat edilmezse çabuk hastalanırlar. Beslenmelerinin veteriner kontrolünde yapılması ve önerilen beslenme türünün dışına çıkılmaması önemlidir.

Sindirim sistemlerinin narin olması gibi tüy bakımları da çok narindir. Özellikle kafesleri düzenli temizlenmezse mantara yakalanma ihtimalli çok yüksek olur.

Eğitimi kolaydır. Sevdiği yiyecekler ile kolayca eğitebilirsiniz.

Her papağan türünde olduğu gibi çiğneme ihtiyacı hissederler. Eğer çiğneme oyuncakları edinmezseniz çevresindeki her şeyi çiğneme eğiliminde olabilirler.

Gün içinde kafes dışında geçirdiği süre sosyalleşmesi ve mutlu olması için ayrıca önemlidir.

Zor bir papağan türü olarak karşımıza çıkan Senegal papağanları hava akımlarından çok etkilenirler. Temiz hava almadılar ama cereyanda kalmaları hastalanmalarına sebep olur.

Bakımı konusunda gerekli özeni gösterir düzenli veteriner kontrolleri sağlarsanız sizinle uzun yıllar harika bir arkadaşlık kuracak bir canlı sahiplenmiş olursunuz.