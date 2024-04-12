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Giriş Tarihi: 12.4.2024 12:00 Son Güncelleme: 12.4.2024 12:37

Senenin ilk acı haberi Erzurum'dan kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Erzurum'da kene ısırması sonucu tedavi gören bir kişi, iki günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Senenin ilk acı haberi Erzurum’dan kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kabusu da kendini göstermeye başladı. Her yıl yaşanan ve en az 20 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan 'kene' vakasıyla ilgili ilk acı haber Erzurum'dan geldi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören İrşat Yüksel hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük mahallesinde ikamet eden İrşat Yüksel Kırım Kongo kanamalı ateşi kene zehirlenmesine yakalanıp ilk müdahalesi Oltu Devlet Hastanesinde yaptırıp sevkli bir şekilde Erzurum şehir hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 2 çocuk babası İrşat Yüksel'in cenazesi Nüğürcük mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi. Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

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Senenin ilk acı haberi Erzurum'dan kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
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