Şener Şen’in Züğürt Ağa filmini gerçek oldu! Belediye başkan adayına sandıktan yalnızca 1 oy çıktı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapıldı, sandıklardan sürpriz sonuçlar çıktı. Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi Konya Yalıhüyük'te 1.616 seçmenden 1.396'sı oy kullanıldı. Seçime katılım oranı 86.39 olarak gerçekleşti.

AK Parti'den Hasan Koçer, İYİ Parti'den Şinasi Berkay Olgun, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Ali Yılmaz, Zafer Partisi'nden Furkan Temiz, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Yunus Erözlü, Hür Dava Parti'nden Bilal Tunç, Demokrat Parti'den Nermin Varlısenet, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Ahmet Karaaslan ve Saadet Partisi'nden Serkan Karagöz Yalıhüyük Belediye Başkanlığı için yarıştı.

Seçmenler tercihini yaptı, kullanılan geçerli oyların 779'unu alan YRP adayı Mehmet Ali Yılmaz, yüzde %59,51 ile Yalıhüyük'ün yeni belediye başkanı seçildi.

Diğer adaylar ve aldıkları oy sayılarına bakıldığında ise bir isim dikkat çekti. Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Nermin Varlısenet'e sadece 1 oy çıktığını görenlerin aklına, Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki seçim sahnesi geldi.