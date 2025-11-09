Şengül Yılmaz gözyaşlarıyla uğurlandı

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikası yangınında yaşamını yitiren 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Bir çocuk annesi Yılmaz, bir süredir ev ekonomisine katkı sağlamak için yangının çıktığı fabrikada sigortasız olarak çalışıyordu. Yılmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile çok sayıda siyasi isim katıldı. Tören boyunca Yılmaz'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze aracına defin işlemleri için bindirilen tabutun ardından ön tarafa binen acılı eşi ve oğlu, Bakan Işıkhan tarafından teskin edildi. Şengül Yılmaz, mahalle sakinlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.