Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle! TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım son bölüm full - tek parça izle (21 Temmuz 2022)

SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar. Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar.

Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır. Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir. Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.