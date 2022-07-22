Haberler Yaşam Haberleri Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle! TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım son bölüm full - tek parça izle (21 Temmuz 2022)
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:18 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:19

Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle! TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım son bölüm full - tek parça izle (21 Temmuz 2022)

TRT 1 ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım son bölüm izle linki TRT 1 ile paylaşıldı. Zeynep ve Civanmert’in aşkı ilgiyle izleniyor. İşte, 21 Temmuz 2022 TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle full – tek parça – kesintisiz!

Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle! TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım son bölüm full - tek parça izle 21 Temmuz 2022

Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle ekranı TRT 1 ile araştırılıyor. Başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Seni Kalbime Sakladım son bölüm izle linki ile diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı. İşte, TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle full – tek parça – HD!

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE!

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölüme ulaşmak için:

SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜM İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/3-bolum

SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar. Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar.

Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır. Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir. Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU

Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

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Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle! TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım son bölüm full - tek parça izle (21 Temmuz 2022)
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