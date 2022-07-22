Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle! TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım son bölüm full - tek parça izle (21 Temmuz 2022)

Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle ekranı TRT 1 ile araştırılıyor. Başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Seni Kalbime Sakladım son bölüm izle linki ile diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı. İşte, TRT 1 ile Seni Kalbime Sakladım 4. Bölüm izle full – tek parça – HD!
SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE!
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölüme ulaşmak için:
SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜM İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/3-bolum
SENİ KALBİME SAKLADIM 4. BÖLÜM ÖZETİ
Civanmert'in vale olduğunu hatırlayan Mete, onunla Zeynep arasında sorunlara yol açar. Zeynep bu sorunları halletmeye çalışırken, Pamir ise Zeynep'in yokluğunda şirkette yaşanan bir krizi çözmek için kolları sıvar.
Öte yandan Reyhan, öğrendiği bilgiyle Civanmert ve Zeynep arasında olanları anlamaya bir adım daha yaklaşır. Mete ve Civanmert'in yüzleşmesi çok sert geçer. Sonrasında yaşananlar Civanmert'i ipleri koparma aşamasında getirir. Yusuf Abdullah'ın yaşadığı talihsiz bir an ise herkese büyük korku yaşatacaktır.