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Giriş Tarihi: 22.7.2022 17:11

Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisi, her perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’ın yer aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi, konusu, oyuncuları ve çekim yerleriyle merak ediliyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekildi? İşte diziye dair tüm detaylar!

Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yaz dizilerinden biri olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, bu akşam 4. tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi, Zeynep ve Civanmert'in aşkını ekranlara taşıyor. Başrollerinde Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekildiği mekanlar merak konusu olup araştırılıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor?

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU

Seni Kalbime Sakladım dizisi, aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI

Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.

Zeynep- Sevda Erginci

Civanmert – Ekin Mert Daymaz

Yusuf Abdullah – Osman Alkaş

Adalet – Gülseren Gürtunca

Deren – Gökçe Akyıldız

Reyhan- Elçin Afacan

Türkan – Mehtap Bayri

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Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor?
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