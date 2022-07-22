Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yaz dizilerinden biri olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, bu akşam 4. tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi, Zeynep ve Civanmert'in aşkını ekranlara taşıyor. Başrollerinde Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekildiği mekanlar merak konusu olup araştırılıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor?