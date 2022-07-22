Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yaz dizilerinden biri olan Seni Kalbime Sakladım dizisi, bu akşam 4. tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi, Zeynep ve Civanmert'in aşkını ekranlara taşıyor. Başrollerinde Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekildiği mekanlar merak konusu olup araştırılıyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor?
SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU
Seni Kalbime Sakladım dizisi, aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.
SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI
Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.
Zeynep- Sevda Erginci
Civanmert – Ekin Mert Daymaz
Yusuf Abdullah – Osman Alkaş
Adalet – Gülseren Gürtunca
Deren – Gökçe Akyıldız
Reyhan- Elçin Afacan
Türkan – Mehtap Bayri