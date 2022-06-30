Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in yer aldığı senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı Seni Kalbime Sakladım dizisi 30 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında olacak. Başrollerinde Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizide Zeynep ve Civanmert'in aşkı anlatılıyor. Peki; Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?