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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:27

Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?

30 Haziran Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak olan Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar diziseverler tarafından araştırılıyor. Dizide aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile “yekparmak vale” olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert’in aşkının hikayesi anlatılıyor. Peki; Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in yer aldığı senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı Seni Kalbime Sakladım dizisi 30 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında olacak. Başrollerinde Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizide Zeynep ve Civanmert'in aşkı anlatılıyor. Peki; Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU

Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI

Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.

Zeynep- Sevda Erginci

Civanmert – Ekin Mert Daymaz

Yusuf Abdullah – Osman Alkaş

Adalet – Gülseren Gürtunca

Deren – Gökçe Akyıldız

Reyhan- Elçin Afacan

Türkan – Mehtap Bayri

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Seni Kalbime Sakladım dizisinde renkli görüntüler oluştu.

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Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?
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