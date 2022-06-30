Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in yer aldığı senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı Seni Kalbime Sakladım dizisi 30 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında olacak. Başrollerinde Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizide Zeynep ve Civanmert'in aşkı anlatılıyor. Peki; Seni Kalbime Sakladım dizisi nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir, oyuncuları kimler?
SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU
Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.
SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI
Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.
Zeynep- Sevda Erginci
Civanmert – Ekin Mert Daymaz
Yusuf Abdullah – Osman Alkaş
Adalet – Gülseren Gürtunca
Deren – Gökçe Akyıldız
Reyhan- Elçin Afacan
Türkan – Mehtap Bayri