Seni Kalbime Sakladım dizisinden kötü haber! TRT dizisi Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, ne zaman?

TRT 1'in yeni yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım, konusu ve oyuncularıyla dikkati çekiyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinin başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz yer alıyor. Son olarak 6. bölümüyle ekranlara gelen diziden hayranlarını üzen bir haber geldi. Romantik komedi türündeki dizinin final kararı aldığı iddia edildi. Peki, Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım dizisi ne zaman final yapıyor, neden? İşte yanıtı!
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Seni Kalbime Sakladım adlı yaz dizisinden kötü haber geldi. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin final yapacağı iddia edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı i Seni Kalbime Sakladım dizisi, final kararı aldı. Romantik komedi türündeki dizi, 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayımlanacak olan 7. bölümüyle birlikte ekrana veda etmesi bekelniyor.
Seni Kalbime Sakladım dizisi, aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.
Zeynep ve Civanmert'in aşkını ekranlara taşıyan Seni Kalbime Sakladım dizisi, İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.
Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.
Zeynep- Sevda Erginci
Civanmert – Ekin Mert Daymaz
Yusuf Abdullah – Osman Alkaş
Adalet – Gülseren Gürtunca
Deren – Gökçe Akyıldız
Reyhan- Elçin Afacan
Türkan – Mehtap Bayri