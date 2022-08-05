Seni Kalbime Sakladım dizisinden kötü haber! TRT dizisi Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, ne zaman?

TRT 1'in yeni yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım, konusu ve oyuncularıyla dikkati çekiyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinin başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz yer alıyor. Son olarak 6. bölümüyle ekranlara gelen diziden hayranlarını üzen bir haber geldi. Romantik komedi türündeki dizinin final kararı aldığı iddia edildi. Peki, Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım dizisi ne zaman final yapıyor, neden? İşte yanıtı!