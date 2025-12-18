Giriş Tarihi: 18.12.2025

Akciğer kanserinde immünoterapi zaferi: Seni yendim

Sıradan bir omuz ağrısı sanılan şikâyet, 43 yaşındaki Hakan Aydın’ın hayatını tamamen değiştirdi. Akciğer kanseri teşhisiyle sarsılan Aydın, immünoterapi tedavisiyle iyileşti

GÜL KİREKLO
Omzunda başlayan ağrı, 43 yaşındaki Hakan Aydın için sıradan bir yorgunluk belirtisi gibi göründü. Günler geçti, şikâyetleri arttı ve en sonunda hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastalıkla ilgili Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin, tedavi sürecini başlattı. Uygulanan immünoterapiyle akciğer kanserine karşı tam bir zafer kazanıldı.

GENETİK TESTLERLE KARAR VERİLDİ
Prof. Dr. Sakin, "Hastamız, yoğun sigara öyküsü olan genç bir hasta. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla bize geldiğinde hastalık ameliyat edilemeyecek düzeyde, ileri evredeydi. Kemoterapi ve radyoterapi planladık. İyi bir tedavi yanıtı aldık. Ardından hastayı yakın takibe aldık. Ancak sigara geçmişi olan hastada nüks gelişti. Nüks döneminde yapılan genetik testler, hastanın immünoterapiye yüksek duyarlılık gösterdiğini ortaya koydu. Hasta, yaklaşık 1.5 yıldır immünoterapi alıyor ve son PET dahil tüm tetkiklerinde tam yanıt devam ediyor" dedi.

SÜRECİ BAŞARIYLA ATLATTI
Akciğer kanserinin tedavisinde son yıllarda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Sakin, "Kemoterapi, immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik ilaçlar elimizdeki en güncel yöntemler. İmmünoterapi özellikle uzun süreli yanıt sağlaması ve düşük yan etki profili ile önemli bir avantaj sunuyor" diye konuştu.
Aydın ise kanserle mücadelesini şu cümlelerle anlattı: "Seni yeneceğim dedim. 1.5 yılılk tedavi sürecime inandım ve zafer kazandım. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum."

