Senin Hikayen oyuncuları ve konusu: Senin Hikayen filmi gerçek mi, nerede çekildi?

Senin Hikayen oyuncuları arasında usta isimlerden Nevra Serezli ve Sait Genay da yer alıyor. Bir çocukla birlikte aile olma hikayesini anlatan Senin Hikayen konusu ile dikkat çekiyor. Dramatik komedi türündeki film izleyenlerden tam not alıyor. Sevilen yapım bugün saat 14.00'te ATV ekranlarında. Peki, Senin Hikayen filmi gerçek hikaye mi, nerede çekildi? İşte yanıtlar…
SENİN HİKAYEN KONUSU
Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir.
Hakan'ın annesi Meral'da ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda terredütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar.