Sentetik Yıkama Nedir? Sentetik Bölümünde Ne Yıkanır, Beyazlar, Renkliler, Perdeler Yıkanır Mı?

Sentetik bölümünde ne yıkanır sorunun cevabı bilinerek çamaşır makinesinden en iyi verim alınabilir. Sentetik programı nedir de merak edilenler arasındadır. Beyaz renkli çamaşırlar hassas olduğundan beyazlar sentetik mi pamuklu mu cevabı bilinmelidir. Renkliler sentetik mi pamuklu mu ya da perde sentetik mi konusu da dikkate alınması gerekenler arasındadır. Sentetik programda hangi çamaşırlar atılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Sentetik Programı Nedir?

Gelişen teknoloji ile birlikte çamaşır makinelerine çok sayıda program eklemesi yapılmıştır. Öyle ki, çamaşır makineleri içindeki çamaşırın kumaş türü ve ağırlık gibi özelliklerini dikkate alarak yıkama derecesi ve süresini hesaplar. Bu programlardan biri de makinenin sentetik programıdır. Sentetik program, makinenin daha hassas yıkama yapması için geliştirilmiş bir ayardır. Bu ayarı kullanmak için hangi çamaşırların sentetik yapıda olduğunun bilinmesi gerekir.

Sentetik Bölümünde Ne Yıkanır?

Tekstil sektöründe kullanılan çok sayıda kumaş türü vardır. Bu kumaşların her biri farklı özelliklere sahiptir. Sentetik kumaş türleri de en hassas kumaşlar arasındadır. Çamaşır makinelerinin yıkama süresi, sıkma gücü ya da suyun sıcaklığı, doğal olarak çamaşırın ömrünü de doğrudan etkiler. Sentetik yapıdaki kumaş türüne sahip olan çamaşırların da uzun ömürlü olması için çamaşır makinelerinin sentetik ayarında yıkanması gerekir. Genellikle sentetik kumaş kullanılarak üretilen çamaşır türleri aşağıdadır.

• Montlar

• Korseler

• Yağmurluklar

• Naylon çoraplar

• Spor giyim ürünleri

• Örme ya da dokuma olarak üretilmiş kıyafetler

Sentetik kıyafetlerin yıkanmasından en iyi şekilde verim alınması için makinenin içindeki çamaşırların aynı kumaş yapısına sahip olması gerekir. Yani sentetik çamaşırların içine diğer kumaş türüne sahip çamaşırlar atılmamalıdır. Polyester, ciskoz, asetat, lateks ve akrilik kumaşlar da sentetik kategorisinde değerlendirilmelidir.

Perde Sentetik Mi?

Günümüzde üretimi yapılan perdelerin büyük bir kısmı sentetik kumaşlardan üretilmiştir. Bu nedenle çamaşır makinelerinin sentetik programında yıkanmalıdır. Çamaşır makinesinden çıkarılan perdeler direkt olarak asıldığında ütü de istemeyecektir. Kurumaya bırakılan ya da temiz çamaşır sepetinde bekletilen perdeler kırışacak ve ütü yapmanız gerekecektir.