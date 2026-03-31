Seracının sır ölümü: 3 çocuk annesi kadın evinde tek kurşunla vuruldu

Antalya'da yabancı uyruklu sera işçisi Vahda Al Şevvah (25), evinde göğsünden tabanca ile tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerine Vahda Al Şevvah'ın yanlışlıkla kendisini vurduğunun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk annesi kadının göğsünden tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Genç kadının kız kardeşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ekiplerin yaptığı olay yeri incelemesinde silah ve kovana rastlanmadığı belirtildi.

Genç kadının eşi H.B.'nin ilk ifadesinde olay sırasında evde olmadığını söylediği öğrenildi. H.B.'nin annesinin ise olay anında evde namaz kıldığını ve bir duyduğu ses üzerine odaya gittiğinde Vahda'yı kanlar içinde yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle, genç kadının eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi çapraz sorguya alındı. Şüphelilerin ifadesinde, genç kadının intihar ettiğini ve korktukları için tabancayı sakladıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Olayda kullanılan tabanca ise kadının yakınları tarafından yapılan yer göstermesinde bulundu. Kadının cenazesinin, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.