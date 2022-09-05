Seray Kaya kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV'nin yeni sezona damgasını vuracak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Elif karakterine güzel oyuncu Seray Kaya hayat veriyor. Bu noktada Seray Kaya'nın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak ediliyor. Organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadını oynayacak olan oyuncu, daha önce birçok farklı yapımda rol aldı. Peki, Seray Kaya kimdir, kaç yaşında nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya hakkında merak edilenler...
Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.
4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuğa 2012 yılında "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya, ''Kocamın Ailesi'' dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti.
Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde boy gösteren Kaya, daha sonra ''Kadın'' dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.
İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine hayat veren Kaya, ardından ATV'nin izlenme rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterini başarıyla canlandırdı.
Son olarak Mahkum dizisinde avukat "Cemre" rolüne hayat veren güzel oyuncu, şimdilerde Bir küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Mahkum -Cemre Uysal
Kuruluş Osman - Lena Hatun
Kadın - Şirin Sarıkadı
Gülümse Yeter - Gül Özdemir
Kocamın Ailesi - Miray
Huzur Sokağı - Rezzan
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Maria