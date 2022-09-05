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Giriş Tarihi: 5.9.2022 16:17

Seray Kaya kimdir? Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif’i Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başlıyor. İlk bölümüyle ekranlara gelecek olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde ana karakter Elif’e hayat veren Seray Kaya’nın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Seray Kaya kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Seray Kaya’nın hayatına dair detaylar…

Seray Kaya kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV'nin yeni sezona damgasını vuracak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Elif karakterine güzel oyuncu Seray Kaya hayat veriyor. Bu noktada Seray Kaya'nın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak ediliyor. Organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadını oynayacak olan oyuncu, daha önce birçok farklı yapımda rol aldı. Peki, Seray Kaya kimdir, kaç yaşında nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya hakkında merak edilenler...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ELİF KARAKTERİ HAKKINDA

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa 2012 yılında "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya, ''Kocamın Ailesi'' dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde boy gösteren Kaya, daha sonra ''Kadın'' dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.

İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine hayat veren Kaya, ardından ATV'nin izlenme rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterini başarıyla canlandırdı.

Son olarak Mahkum dizisinde avukat "Cemre" rolüne hayat veren güzel oyuncu, şimdilerde Bir küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

SERAY KAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Mahkum -Cemre Uysal
Kuruluş Osman - Lena Hatun
Kadın - Şirin Sarıkadı
Gülümse Yeter - Gül Özdemir
Kocamın Ailesi - Miray
Huzur Sokağı - Rezzan

SERAY KAYA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Maria

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Seray Kaya kimdir? Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif’i Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
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