Seray Kaya kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

ATV'nin yeni sezona damgasını vuracak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Elif karakterine güzel oyuncu Seray Kaya hayat veriyor. Bu noktada Seray Kaya'nın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak ediliyor. Organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadını oynayacak olan oyuncu, daha önce birçok farklı yapımda rol aldı. Peki, Seray Kaya kimdir, kaç yaşında nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya hakkında merak edilenler...