Serebral Palsi hastası Mert azmiyle başardı

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan ve doğuştan Serebral Palsi (kas hastası) hastası olan Mert Esat Ölmez (18) doktorların 'konuşamaz ve yürümez' demesine rağmen pes etmedi. Azmiyle hem konuşmayı hem de walker ile yürümeyi başardı. En büyük hayallerinden biri ise sosyal medya üreticisi olmaktı. Şarkı sözleri ve besteler yapmaya başlayan Ölmez, kolları sıvadı ve yedi yıl önce Youtube'da kanal açtı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkılarını kendi seslendirerek yayınlamaya başladı. Pop ve hiphop müziği yapan genç Mert, başarısını ve zorlu hayatını SABAH'a anlattı.
"SAHNEYE ÇIKMAK EN BÜYÜK HAYALİM"
Onun şu an en büyük hayali sahneye çıkmak. Müzisyen Ölmez, "Engellilere tanınan uzaktan eğitim alıyorum, lise son sınıftayım. Özgün şarkılarımı hiçbir destek almadan kendim besteliyorum, kendim yazıp kendim söylüyorum. Pop ve hiphop müzik seslendiriyorum. Youtube'da beni dinleyenler 'Kaydı stüdyoda mı aldın?' diye soruyorlar. Halbuki evde telefon ve bilgisayarda hazırlıyorum. Bu işi ömrünüm yettiği yere kadar yapmayı düşünüyorum. Murat Boz abiyi çok seviyorum. Sahneye çıkmak en büyük hayalim. Murat Boz ile sahneye çıkmak isterim. En büyük hayallerimden biri de bu" diyor.
"PES ETMESİNLER, AZMETSİNLER, HAYALLERİNİN PEŞİNDE OLSUNLAR"
Serebral Palsi hastası olanlara seslenen Mert, "Benim hastalığımda olanlar pes etmesinler, azmetsinler. Ben azmettim ve başardım ve başarmaya da devam ediyorum. Fizik tedavi alıyorum. Aynı zamanda video üretiyorum ve hiç sıkılmadan yapıyorum. Şarkı yazmak ve seslendirmek için günde 3 saat çalışıyorum. Geri kalan kısımlarda spor yapıyorum. Ailem de bana destek veriyor. Evde de şarkı söylediğimde ailem seviniyor. Şimdi ki hedefim walkersiz yürüyebilmek. Hasta olan çocuklara şunu demek istiyorum: Hiçbir zaman azimlerini bırakmasınlar, bazı çocuklar görüyorum, inanmak istemiyorlar ama pes etmesinler, spor yapsınlar ve çalışsınlar. Böylece hastalığı biraz daha iyileştirebilirler. Hayallerinin peşini bırakmasınlar" şeklinde konuşuyor.