Serebral Palsi hastası Mert azmiyle başardı

"PES ETMESİNLER, AZMETSİNLER, HAYALLERİNİN PEŞİNDE OLSUNLAR"

Serebral Palsi hastası olanlara seslenen Mert, "Benim hastalığımda olanlar pes etmesinler, azmetsinler. Ben azmettim ve başardım ve başarmaya da devam ediyorum. Fizik tedavi alıyorum. Aynı zamanda video üretiyorum ve hiç sıkılmadan yapıyorum. Şarkı yazmak ve seslendirmek için günde 3 saat çalışıyorum. Geri kalan kısımlarda spor yapıyorum. Ailem de bana destek veriyor. Evde de şarkı söylediğimde ailem seviniyor. Şimdi ki hedefim walkersiz yürüyebilmek. Hasta olan çocuklara şunu demek istiyorum: Hiçbir zaman azimlerini bırakmasınlar, bazı çocuklar görüyorum, inanmak istemiyorlar ama pes etmesinler, spor yapsınlar ve çalışsınlar. Böylece hastalığı biraz daha iyileştirebilirler. Hayallerinin peşini bırakmasınlar" şeklinde konuşuyor.