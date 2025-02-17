Şereflikoçhisar Ankara Arası Kaç Km? Ankara Şereflikoçhisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Resmî kurumların, üniversitelerin ve büyük iş merkezlerinin bulunduğu Ankara aynı zamanda kültürel ve sanatsal açıdan da gelişmiş bir yapıya sahiptir. Genellikle bürokrasi şehri olarak bilinse de geniş caddeleri, parkları, tiyatroları ve hareketli sosyal yaşamıyla Ankara, her geçen gün kendini yenileyen ve gelişen bir metropol olmaya devam etmektedir. Şereflikoçhisar Ankara arası kaç km ve kaç dakika sürer gibi sorular şehirde yaşayan öğrencilerin araştırma konusudur.

Şereflikoçhisar Ankara Arası Kaç Km?

Şereflikoçhisar ile Ankara arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 kilometredir.

Ankara Şereflikoçhisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Özel araçla Şereflikoçhisar'dan Ankara'ya yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 1,5 ila 2 saat arasında sürmektedir. Yolun büyük bölümü bölünmüş karayollarından oluştuğu için sürüş rahat ve akıcıdır. Ancak Ankara girişinde sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik yaşanabileceğinden, bu süre biraz uzayabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için Şereflikoçhisar ile Ankara arasında düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 2 ila 2,5 saat arasında sürmektedir.