Serenay Aktaş kimdir? Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş dizileri, sevgilisi, yaşı, boyu ve kilosu

SEVMEK ZAMANI LEYLA KERİMOĞLU KİMDİR?

Genç ve güçlü bir iş insanı ancak derinde onu çok mutsuz eden bir kaybetme korkusuyla yaşıyor. Kendi âşkını yüceltirken, onu sevmeyen bir adamın esaretinin gardiyanı olduğunun farkında değil. Leyla'nınki, sahip olmayı bilen ama vazgeçmeyi bilmeyenlerin hikayesidir.