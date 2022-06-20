Haberler Yaşam Haberleri Serenay Aktaş kimdir? Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş dizileri, sevgilisi, yaşı, boyu ve kilosu
Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:27

Serenay Aktaş kimdir? Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş dizileri, sevgilisi, yaşı, boyu ve kilosu

Serenay Aktaş kimdir? Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş dizileri, sevgilisi, yaşı, boyu ve kilosu

ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Sevmek Zamanı oyuncuları arasında yer alan ve Leyla karakterine hayat veren Serenay Aktaş Survivor yarışmacısı olarak bir döneme damga vurmuştu. Diziyle birlikte “Serenay Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?” soruları yanıt arıyor. Yeni dizisi ile hayranlarıyla buluşacak olan ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri yakın mercek altına alındı. Peki, Sevmek Zamanı Leyla Serenay Aktaş dizileri neler, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında merak edilenler…

ATV ekranlarının yeni gözdesi Sevmek Zamanı 1. Bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı yeni yapım oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Kadroda bir dönem Survivor yarışmacısı olarak tanınan futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş da yer alıyor. Serenay Aktaş sevgilisi, dizileri, yaşı ve memleketi ile araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncu Sevmek Zamanı Leyla karakterine hayat verecek. Peki, Serenay Aktaş kimdir, nereli, oynadığı diziler neler? İşte Serenay Aktaş dizileri ve hayatı…

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu olan Serenay Aktaş 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başladı. Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer oldu.

Santrafor mevkiinde oynayan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti.

Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi. Aktaş bu haberi sosyal medyadan duyurdu.

SERENAY AKTAŞ BOYU VE KİLOSU

1.75 boyundaki ünlü oyuncu 54 kilo. Terazi burcu olan Serenay Aktaş Survivor yarışmasında iki sezon yarıştı.

SERENAY AKTAŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Türk Malı

Kanıt

Arka Sıradakiler

Kalbim Seni Seçti

Yahşi Cazibe

Muhteşem Yüzyıl

Çılgın Dersane 3

Kaçak Gelinler

Acil Aşk Aranıyor

Makas

Rengarenk

Gülümse Yeter

Yıldızlarda Kayar

İlişki Durumu: Evli

Meryem

Dünya Hali

Tutunamayanlar

Kim Daha Mutlu?

7 Melek

Savaşçı Teğmen

Kalp Yarası

Sevmek Zamanı

SEVMEK ZAMANI LEYLA KERİMOĞLU KİMDİR?

Genç ve güçlü bir iş insanı ancak derinde onu çok mutsuz eden bir kaybetme korkusuyla yaşıyor. Kendi âşkını yüceltirken, onu sevmeyen bir adamın esaretinin gardiyanı olduğunun farkında değil. Leyla'nınki, sahip olmayı bilen ama vazgeçmeyi bilmeyenlerin hikayesidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serenay Aktaş kimdir? Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş dizileri, sevgilisi, yaşı, boyu ve kilosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA