Serenay Aktaş kimdir? Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş dizileri, sevgilisi, yaşı, boyu ve kilosu

ATV ekranlarının yeni gözdesi Sevmek Zamanı 1. Bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı yeni yapım oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Kadroda bir dönem Survivor yarışmacısı olarak tanınan futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş da yer alıyor. Serenay Aktaş sevgilisi, dizileri, yaşı ve memleketi ile araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncu Sevmek Zamanı Leyla karakterine hayat verecek. Peki, Serenay Aktaş kimdir, nereli, oynadığı diziler neler? İşte Serenay Aktaş dizileri ve hayatı…
SERENAY AKTAŞ KİMDİR?
1 Ekim 1993 İstanbul doğumlu olan Serenay Aktaş 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başladı. Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer oldu.
Santrafor mevkiinde oynayan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.
21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti.
Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi. Aktaş bu haberi sosyal medyadan duyurdu.
SERENAY AKTAŞ BOYU VE KİLOSU
1.75 boyundaki ünlü oyuncu 54 kilo. Terazi burcu olan Serenay Aktaş Survivor yarışmasında iki sezon yarıştı.
SERENAY AKTAŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Türk Malı
Kanıt
Arka Sıradakiler
Kalbim Seni Seçti
Yahşi Cazibe
Muhteşem Yüzyıl
Çılgın Dersane 3
Kaçak Gelinler
Acil Aşk Aranıyor
Makas
Rengarenk
Gülümse Yeter
Yıldızlarda Kayar
İlişki Durumu: Evli
Meryem
Dünya Hali
Tutunamayanlar
Kim Daha Mutlu?
7 Melek
Savaşçı Teğmen
Kalp Yarası
Sevmek Zamanı
SEVMEK ZAMANI LEYLA KERİMOĞLU KİMDİR?
Genç ve güçlü bir iş insanı ancak derinde onu çok mutsuz eden bir kaybetme korkusuyla yaşıyor. Kendi âşkını yüceltirken, onu sevmeyen bir adamın esaretinin gardiyanı olduğunun farkında değil. Leyla'nınki, sahip olmayı bilen ama vazgeçmeyi bilmeyenlerin hikayesidir.