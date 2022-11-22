Sergen Deveci uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen tiyatro oyunlarınca bulunduğu kazada yaralanan Deveci'nin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için, 112 Çağrı Merkezi Sağlık birimine Uçak ambulans sevk talep edildi.
Deveci, Merzifon Havalimanından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Uçak ambulans ile İstanbul'a sevk edildi.SON DAKİKA: Tolga Güleryüz ile 2 arkadaşı ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı! 8’de 8 kusurlu!