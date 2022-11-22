Haberler Yaşam Haberleri Sergen Deveci uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi
Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:14 Son Güncelleme: 22.11.2022 12:19

Sergen Deveci uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci Uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Sergen Deveci uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen tiyatro oyunlarınca bulunduğu kazada yaralanan Deveci'nin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için, 112 Çağrı Merkezi Sağlık birimine Uçak ambulans sevk talep edildi.

Deveci, Merzifon Havalimanından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Uçak ambulans ile İstanbul'a sevk edildi.

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Sergen Deveci uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi
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