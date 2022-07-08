Sergio Oliveira kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Yaz transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Yyabancı orta saha transferi için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı takım, , Porto'nun yıldız futbolcusu Sergio Oliveira ile anlaşmaya vardı. Aslan'ın bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Peki; Sergio Oliveira kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Sergio Oliveira hakkında merak edilenler…