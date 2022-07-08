Sergio Oliveira kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Yaz transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Yyabancı orta saha transferi için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı takım, , Porto'nun yıldız futbolcusu Sergio Oliveira ile anlaşmaya vardı. Aslan'ın bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Peki; Sergio Oliveira kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Sergio Oliveira hakkında merak edilenler…
SERGIO OLIVERIA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
İşte Sergio Oliveira hayatı ve biyografisi;
2 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Portekiz'de dünyaya gelen Sergio Oliveira, Kariyerine 2002 yılında Porto altyapısında başladı ve profesyonel maçlarına 2009 yılında Porto ile çıktı. Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi.
Geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılan Sergio Oliveira, çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti. Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki Portekizli orta saha, 63 gol attı ve 31 de asist yapmayı başardı.
Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Oliveira, 13 karşılaşmada görev aldı. Oliveira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 1.81 metre boyundaki yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.