Seri katil Gürkan’ın cezası onandı: Aile katliamında ‘haksız tahrik’ indirim talebine red

Esenyurt'ta iki oğluyla yaşamaya başlayan Gürkan, ailevi anlaşmazlıklar yaşadığı çocukları Göksel ve 16 yaşındaki Gökmen'i silahla vurarak öldürdü. Gürkan, ilk cinayetlerin ardından Avcılar'a giderek yıllar önce yaraladığı kardeşi Mühendis Gürkan'ı da katletti. Gürkan, Başakşehir'e geçerek bacanağı Alihan Tiz'i ağır yaraladı oğlunu ise öldürdü. Tutuklanan Gürkan, yargılandığı Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşinin kendisini aldattığını ve akrabalarının buna göz yumduğunu iddia ederek, "7 kişiyi daha öldürecektim" dedi. Mahkeme, Gürkan'ı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dosya İstinaf mahkemesine taşınırken, istinaf dosyanın esastan reddine karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kararın istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Sanık avukatının "haksız tahrik" indirimi taleplerini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, suçun kasten işlendiğini ve tahrik koşullarının oluşmadığını değerlendirerek kararda hukuka aykırılık bulmadı. Daire, sanık Gürkan'a yerel mahkemece verilen 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplamda 17 yıl hapis cezasını onadı.