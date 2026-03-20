Haberler Yaşam Haberleri Seri katilin ‘akıl sağlığı’ oyunu Yargıtay’dan döndü
Giriş Tarihi: 20.03.2026

Mersin’de işlenen vahşi cinayet yıllar sonra aydınlatıldı. Parmak izinden yakalanan ve “Akıl sağlığım yok” diyen katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı.

UMAY SENA SÜMER
  • ABONE OL

Mersin'de 2002'de Durdu Gökçü'nün (27) evinde tecavüze uğradıktan sonra defalarca bıçaklanarak katledilmesinin faili olan ve Buca'da Fatma Kandemir'i de benzer yöntemle öldüren cezaevi firarisi Mehmet Öz'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Sanık avukatının müvekkilinin "Antisosyal Kişilik Bozukluğu" olduğunu belirterek cezai ehliyetinin olmadığını söylemesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını istemişti.

KARAKTER SORUNU
Yeniden görülen davada Adli Tıp beklenen raporu sundu. Raporda, "Antisosyal Kişilik Bozukluğu"nun akıl hastalığı olmadığı, sanığın işlediği suçun bilincinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu vurgulandı.

MÜEBBET ONANDI
İkinci kez verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. "Yağma" suçu zamanaşımı nedeniyle düşse de Öz'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Seri katilin ‘akıl sağlığı’ oyunu Yargıtay’dan döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz