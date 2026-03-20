Seri katilin ‘akıl sağlığı’ oyunu Yargıtay’dan döndü

Mersin'de 2002'de Durdu Gökçü'nün (27) evinde tecavüze uğradıktan sonra defalarca bıçaklanarak katledilmesinin faili olan ve Buca'da Fatma Kandemir'i de benzer yöntemle öldüren cezaevi firarisi Mehmet Öz'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Sanık avukatının müvekkilinin "Antisosyal Kişilik Bozukluğu" olduğunu belirterek cezai ehliyetinin olmadığını söylemesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını istemişti.

KARAKTER SORUNU

Yeniden görülen davada Adli Tıp beklenen raporu sundu. Raporda, "Antisosyal Kişilik Bozukluğu"nun akıl hastalığı olmadığı, sanığın işlediği suçun bilincinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu vurgulandı.

MÜEBBET ONANDI

İkinci kez verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. "Yağma" suçu zamanaşımı nedeniyle düşse de Öz'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.