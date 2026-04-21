Haberler Yaşam Haberleri Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un köy evine silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:58

Antalya’nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un Karadayı Mahallesi’ndeki müstakil evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

  • ABONE OL

Antalya'nın Serik ilçesinde, CHP'den AK Parti'ye geçtiği için son günlerde gündemde olan Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un Karadayı Mevkii'ndeki köy evine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından eve ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgedeki işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başkan Kumbul'un güvenlik önlemleri arttırıldı.

#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA