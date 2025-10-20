Serik’te silahlı kavgada 2 genç öldürüldü

Korkunç cinayet, Belek Mahallesi 45 sokakta sabah saat 04.00 sularında meydana geldi. Gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al ve Ahmet Koç aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen karşı taraf arasında tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabanca ve av tüfeğiyle iki grup arasında karşılıklı ateş açıldı. Olayda Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı bir kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan yakıları gözyaşlarına boğuldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı. Koç ve Al işyerlerinde öldürülmesinin ardından ilk belirlemelere göre saldırganlar İ. C. ve Y. C. 48 plakalı beyaz bir araçla kaçtı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.